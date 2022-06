Anche questa domenica 12 giugno non mancherà l’appuntamento con Melaverde, trasmissione storica di Canale 5 che si prepara a fare ritorno poco prima di mezzogiorno sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Dove ci condurranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto? Bellezze tutte italiane, mestieri e prodotti faranno da contorno alla nuova puntata di oggi: scopriamo anticipazioni e informazioni per la visione in streaming e replica dell’appuntamento con Melaverde.

Melaverde, la puntata del 12 giugno 2022

Melaverde raggiungerà Vallio Terme, in provincia di Brescia, dove la famiglia Berardi in quasi 70 anni ha realizzato una realtà imprenditoriale legata alle proprietà benefiche di un fonte termale che sgorga pura direttamente dalla roccia. Durante la puntata conosceremo le doti e la storia di quest’acqua, ne seguiremo il processo produttivo per poi entrare nelle Terme di Vallio dove parleremo di cure termali e di accoglienza dedicata al benessere fisico e dello spirito.

I servizi di oggi

Le telecamere di Melaverde questa settimana raggiungeranno l’Appennino Bolognese per conoscere la filiera agricola ideata dalla famiglia Zivieri, un esempio di agricoltura multifunzionale che porta avanti la filosofia del mangiare sano e bene. Scopriremo una fattoria moderna dove nulla viene lasciato al caso e dove dall’allevamento alla tavola tutto viene organizzato e certificato nel rispetto della terra, degli animali e della tradizione. Questo richiede passione, voglia di fare e tanto lavoro in più, ma solo così è possibile raggiungere quella qualità unica che fa la differenza.

Entreremo poi nei laboratori di trasformazione dove vedremo la lavorazione della mortadella tradizionale, del salame rosa e daremo consigli su come gustare e cuocere al meglio ogni taglio di carne.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 12 giugno 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

