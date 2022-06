Nuova puntata all’insegna di Melaverde, quella di oggi, domenica 5 giugno 2022, in onda su Canale 5 appena prima di mezzogiorno. L’appuntamento odierno vedrà alla conduzione i due volti del programma, ovvero Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, i quali ci porteranno come sempre alla scoperta di luoghi incantati della nostra Italia, ma anche mestieri e prodotti. Scopriamo a seguire le anticipazioni e le informazioni per la visione in streaming ed in replica di Melaverde di oggi.

Melaverde, la puntata del 5 giugno 2022

In questa puntata di Melaverde conosceremo persone, orgogliose di essere, per tradizione secolare, contadini di montagna. Siamo in Val di Fassa e questa famiglia alleva vacche e capre di razze originarie del territorio, razze che hanno rischiato l’estinzione e che loro stanno contribuendo a preservare. Autoproducono in azienda molti prodotti, dai formaggi, alle verdure e gli ortaggi che vengono anche trasformati in conserve, grazie ad un antico, tradizionale metodo di fermentazione: allevano api carniche per produrre un miele biologico ricchissimo di tutti i profumi delle essenze di montagna. E tante altre cose che scopriremo insieme.

La cultura contadina del luogo che vi faremo scoprire oggi, viene da lontano. Bisogna tornare indietro di un paio di millenni, quando da queste parti si incrociarono e poi mischiarono due mondi: quello dei popoli retici e celtici che già abitavano queste montagne, con quello dei conquistatori Romani. Nacque così la cultura Ladina, che è arrivata fino ai giorni nostri con i suoi valori, una sua lingua, ed il suo legame profondo con la natura, le stagioni, i cicli della vita.

I servizi di oggi

Oggi siamo sempre più abituati a trovare prodotti già pronti all’uso che ci aiutano a risparmiare tempo e ci rendono più facile la vita in cucina. Un esempio sono le insalate in comode buste o vaschette, subito pronte per essere condite. Ma vi siete mai chiesti che cosa c’è dietro ad una semplice busta di insalata? Questa settimana Melaverde vi farà scoprire l’intera filiera organizzata che, dalle semine in campo o in serra, riesce a fare arrivare a casa nostra insalate fresche, sicure e subito pronte.

Parleremo di estratti di frutta fresca che uniscono la semplicità e la genuinità della frutta a lavorazioni delicate a freddo che mantengono intatte tutte le qualità nutrizionali e organolettiche. Scopriremo poi il mondo delle zuppe e delle vellutate pronte, dove le preparazioni sono uguali a quelle di casa, però in grandi pentoloni con ricette classiche e innovative. Una puntata dedicata ad una cooperativa che in 25 anni si è specializzata proprio in questo settore.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 5 giugno 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook