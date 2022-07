Ritorna in questa domenica 10 luglio 2022 l’appuntamento tradizionale con Melaverde, la trasmissione storica di Canale 5 condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto in onda dalle ore 12.00 circa su Canale 5. Tanti nuovi servizi dall’Italia e non solo ci attendono anche in questo nuovo appuntamento che potremo seguire anche in diretta streaming sulle piattaforme di Mediaset Play. Non ci resta che dare uno sguardo alle anticipazioni ed alle informazioni per la visione in streaming ed in replica.

Melaverde, la puntata di oggi 10 luglio 2022

Questa domenica Melaverde fra terra e mare alla scoperta della Slovenia: sarà un percorso dove incontreremo tradizioni uniche, attività agricole e bellezze naturalistiche che racchiudono tante storie da raccontare. I conduttori insieme ci presenteranno il parco Nazionale del Tricorno, che prende il suo nome dalla cima più alta della nazione dove scopriremo i diversi ambienti e le specie che li vivono e tra queste parleremo della Lince che proprio qui, da qualche anno, rientra in un progetto di recupero parleremo poi di acqua che in Slovenia dà vita a ad un fenomeno carsico unico in Europa.

Conosceremo un villaggio di malgari transumanti e sveleremo le nuove frontiere dell’api-turismo una nuova forma di accoglienza slovena interamente dedicata alle api e ai loro prodotti. Il viaggio si concluderà a Isola d’Istria dove prenderemo il mare per parlare di pesca tradizionale e di un ambiente lagunare unico che riserva molte sorprese.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 10 luglio 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

