Mauro Corona, chi è l’uomo dei sogni di Giselda del Grande Fratello

Mauro Corona, ecco chi è l’uomo ideale di Giselda Torresan del Grande Fratello. L’ex alpinista compare ogni martedì sera in collegamento con Bianca Berlinguer per chiacchierare dei temi più importanti della settimana appena trascorsa.

Mauro Corona, nato il 24 agosto 1950, è un noto scrittore, alpinista e artigiano italiano. La sua vita è stata plasmata dalle montagne delle Dolomiti bellunesi, dove è cresciuto e ha scoperto la sua passione per l’alpinismo.

Corona è famoso per le sue imprese alpinistiche, tra cui la scalata di vette iconiche come il Cervino e il Monte Bianco.

Tuttavia, Mauro Corona è molto più di un alpinista. È anche un abile artigiano del legno, noto per le sue straordinarie sculture e opere d’arte realizzate a mano. Le sue creazioni, spesso ispirate alla natura e alla vita di montagna, hanno guadagnato ammirazione in Italia e oltre.

Come scrittore, Mauro Corona ha pubblicato numerosi libri, molti dei quali sono diventati bestseller. Le sue opere narrano le sue avventure in montagna e riflettono sul significato della vita e sulla relazione tra l’uomo e la natura. Il suo stile di scrittura evocativo ha catturato l’immaginazione di molti lettori.

Corona si collega ogni martedì sera con Bianca Berlinguer per commentare i fatti della settimana in diretta su Rete4 durante “E’ sempre CartaBianca”.

Durante la sua clip di presentazione, Giselda Torresan del Grande Fratello ha svelato di avere una forte passione per Mauro Corona:

I tacchi li ho portati raramente, una volta all’anno. Le unghie le ho fatte due volte in vita mia. L’aereo l’ho preso una sola volta e anche il treno solamente per venire a Roma.

Se mi sposerò lo farò solo con un montanaro: il mio uomo ideale è Mauro Corona. Non mi piacciono i maschi da palestra, ma la gente di montagna che mette la legna sulle spalle e va via. Nella casa del Grande Fratello senza montagna non so come farò, mi vedrete arrampicarmi su qualche parete.