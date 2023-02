E’ Dagospia a rivelare dettagli inediti sulla morte di Maurizio Costanzo, il popolare giornalista e conduttore scomparso ieri all’età di 84 anni presso la clinica Paideia a Roma. Qui, scrive il portale di Roberto D’Agostino, Costanzo era ricoverato da almeno 12 giorni.

Maurizio Costanzo, dall’operazione alla morte

Maurizio si trovava in clinica dove era stato sottoposto ad una operazione al colon, “per far fuori alcuni polipi”. Un intervento che era perfettamente riuscito. Poi però è accaduto l’impensabile:

Dopodiché il sistema immunitario di Costanzo ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite.

Costanzo tuttavia non ha mai smesso di lavorare: lavorava anche di sabato e non era un caso se il giorno che detestava di più fosse proprio la domenica. “I suoi ultimi futuri progetti riguardavano la sceneggiatura di un film e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici”, svela ancora Dagospia.

Il portale di D’Agostino svela poi un retroscena legato a pochi giorni prima della sua morte: