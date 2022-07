Sulla storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone nessuno scommetteva in un futuro e, visti gli ultimi colpi di scena, le previsioni non sarebbero state tante errate e le cose si sarebbero già concluse (e, di certo, non nel migliore dei modi).

Matteo e Valeria, sarebbe ufficialmente finita dopo Uomini e Donne

E così, dopo i primi servizi fotografici e l’apparizione televisiva durante la scelta di Luca Salatino, della coppia si sono letteralmente perse le tracce. Lui è partito in vacanza con i suoi per un mese e lei prosegue la sua vita cliccando “like” ai post dell’ex tronista per non destare “sospetti”.

Amedeo Venza, tramite Instagram, ha confermato la rottura:

Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo.

E se Valeria non si esprime a tal proposito, Matteo ha svelato per quale motivo è partito con la sua famiglia:

Stiamo andando in Inghilterra con il camper al matrimonio di mia cugina. Si tratta della classica vacanza di famiglia che facciamo una volta l’anno tutti insieme e quest’anno abbiamo scelto di fare Irlanda. Praticamente andiamo al matrimonio che è a Manchester anzi prima a Liverpool che mia mamma è di lì e poi andiamo in Irlanda.