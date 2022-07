Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati. Dopo settimane di segnalazioni, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora trovato il coraggio di esporsi e, esattamente come è capitato con Sophie Codegoni, ha fatto fare il primo passo alla sua ex fidanzata.

Matteo e Valeria si sono lasciati

Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose. vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo.

Queste le parole di Valeria.

A distanza di molte ore, anche Matteo ha rotto il silenzio:

Buongiorno, perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente. Avevo la necessità di staccare un po’ del tutto e ho approfittato del mio viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita. Mi è stata data la possibilità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ricordo resterà tale. Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione, che l’aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa. Non mi interessa farci gli show. Ringrazio chi ha aspettato con pazienza queste parole rispettando i miei tempi. A chi la pensa o avrebbe fatto diversamente, rispondo: Non siamo tutti uguali. Buon lavoro e buona giornata. Matteo.

