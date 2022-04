Matteo Ranieri uscito da Uomini e Donne insieme a Valeria Cardone, ha parlato della loro storia tra le pagine del settimanale Mio, lanciando una frecciatina a Sophie Codegoni, sua ex fidanzata.

Matteo Ranieri “punge” Sophie Codegoni dopo la rottura

Adesso sono uscito dal programma innamorato dopo poche esterne. Nel mio precedente percorso nessuno dei due era innamorato dopo cinque mesi di trono. Sono due storie diverse. Inoltre con Sophie Codegoni è durata appena tre settimane, non penso possano essere messe sullo stesso livello.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di avere avuto un vero colpo di fulmine per l’attuale fidanzata, svelando di voler fare sul serio.

Proprio per questo motivo, usciti dal programma di Maria De Filippi ci sarebbero già state anche le presentazioni in famiglia. In attesa di viversi al 100%, i due vivono la storia a distanza (Matteo a Genova mentre Valeria vive a Casoria con la sua famiglia).

Già durante il suo trono Matteo aveva lanciato una frecciatina a Sophie. Commentando l’ex corteggiatrice Federica Aversano, il ragazzo aveva affermato:

Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio.