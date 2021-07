Matteo Pessina fidanzato con una love story di un ex One Direction

Matteo Pessina fidanzato con una presunta love story di un ex One Direction: ecco di chi si tratta – VIDEO

La Nazionale italiana di calcio è molto in vista in questi giorni, merito della vittoria degli Europei 2020. Tra matrimoni e indiscrezioni varie, anche Matteo Pessina pare essere fidanzato e la sua attuale ragazza è un volto già noto alle fan degli One Direction.

L’indiscrezione parte da Very Inutil People che ci parla di una relazione d’amore tra Matteo Pessina e Vian Rasool, 24enne che ha studiato a Londra.

Tutto è nato da un video che circola da ore su TikTok dove la ragazza raggiunge il campione di calcio andando verso di lui. A tal proposito, proprio la Rasool, così come scrive VIP, è già un volto conosciuto nel mondo del gossip:

perché si sospettava che nel 2018 fosse la ragazza di Liam Payne, cantante degli One Direction. I due furono paparazzati insieme mentre passeggiavano per le vie londinesi.

Della giovane, attualmente, si conoscono pochi dettagli. Sembrerebbe essere una appassionata di viaggi preferendo i posti esotici.

E, tramite il suo profilo privato di Instagram, compare pure uno scatto insieme a Matteo Pessina con tanto di commento: “Mia”, eccolo a seguire insieme al video di TikTok che vi menzionavo prima.