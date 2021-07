Cosa avranno mai in comune l’attore hollywoodiano Jude Law e il calciatore Jorginho, regista della Nazionale di Roberto Mancini e fresco di trionfo ad Euro 2020? Entrambi “condividono” la mamma dei loro figli.

Euro 2020: cosa hanno in comune Jude Law e Jorginho?

La donna che unirà per sempre la grande star di Hollywood al talentuoso calciatore ha un nome: Catherine Harding. Modella e cantante londinese (ma cresciuta in Irlanda), la 30enne è famosa con il nome di Cat Cavelli.

Jude Law e Cat sono stati insieme per pochissimo tempo nel 2014. La ex coppia si è conosciuta nel corso delle riprese cinematografiche in Repubblica Ceca.

Nonostante l’intesa sia stata breve, i due hanno voluto mettere al mondo una bambina: Ada Law, nata quando si erano già lasciati.

“I due genitori sono felicissimi e chiedono che venga rispettata la privacy loro e dei bambini”, avevano fatto sapere all’epoca della nascita.

Dopo alcuni anni Catherine Harding si è fidanzata con l’italo brasiliano Jorginho. Lui aveva già due figli dalla fidanzata storica Natalia Leteri.

Lo scorso 27 agosto 2020, con l’arrivo del piccolo Jax, i figli del calciatore sono diventati tre.

Nonostante per qualche tempo la loro relazione sia stata nascosta, oggi procede tutto a gonfie vele.