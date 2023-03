Matteo Diamante ha vissuto da molto vicino l’esperienza al Grande Fratello Vip e questo gli ha permesso di avere un’idea molto più chiara non solo della sua ex fidanzata Nikita ma anche degli altri Vipponi. In alcune sue recenti Instagram Stories, ad esempio, ha detto la sua sul chiarimento avuto proprio con la sua ex Nikita ed ha svelato cosa pensa di Antonella Fiordelisi (video in apertura).

Matteo Diamante, da Nikita ad Antonella

Matteo Diamante rispondendo ai suoi follower su Instagram ha spiegato in che modo ha chiarito con Nikita dopo le incomprensioni. Dopo essersi chiesti scusa nella Casa, sembra proprio essere tornato il sereno tra i due.

Matteo ha poi commentato anche il loro rapporto e l’interesse che Nikita ha per Luca Onestini:

Se lei ha un interesse per un altro è giusto che lo abbia e io uguale. Non lo sappiamo neanche noi, c’è questo bene, un’attrazione fisica molto forte e non lo so… a 33 anni mi sono successe talmente tante cose che mai dire mai.

Nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip ha anche fatto la conoscenza di Antonella, della quale ha detto:

Antonella personaggio incredibile, alla fine mi era troppo simpatica. Non mi sono fatto condizionare dai pregiudizi da fuori, ho imparato a conoscerla da zero e godermela fino in fondo, fantastica. A volte mi faceva veramente morire… poi insieme a Nikita erano due personaggi surreali, un sogno.

Ed ha detto la sua anche sul possibile vincitore dell’edizione del GF Vip 7, giocando ai suoi follower un brutto scherzo.