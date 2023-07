Matteo Diamante “cancella” Nikita: ecco in che modo, volano stracci tra ex fidanzati

Matteo Diamante e Nikita Pelizon dopo essersi ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip, ci avevano provato anche fuori. Purtroppo tra i due ex fidanzati le cose non sono andate bene e, apparentemente, avevano messo un punto alla loro storia in maniera pacifica.

Oggi invece, proprio Nikita ha fatto sapere tramite le sue storie di Instagram di essere stata “cancellata” dal suo ex fidanzato che aveva organizzato una serata che avrebbe richiesto la presenza di entrambi:

Angels, essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da “Diamante” ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata.

