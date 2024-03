Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi, retroscena e ospiti

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi sarà questa estate. Ospite di “E’ sempre mezzogiorno” da Antonella Clerici, la conduttrice ha svelato alcuni retroscena.

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno quest’estate e, precisamente, il prossimo 6 luglio: “Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore, il Grand Hotel di Rimini è il nostro luogo del cuore”, ha detto l’ex protagonista di Ballando con le stelle.

Poi ha aggiunto:

E per quanto riguarda l’abito del matrimonio, ha rivelato:

Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando tutto. Non voglio essere sobria, non è da me.

Nel frattempo Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, intervistato dal Corriere della Sera, ha recentemente parlato del loro matrimonio:

Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa.