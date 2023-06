Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano dopo l’Isola dei Famosi. Il celebre divulgatore scientifico, intervistato tra le pagine del settimanale Mio ha svelato quando ci sarà il matrimonio e chi sarà la testimone.

Matrimonio dopo l’Isola dei Famosi: Cecchi Paone e Simone, ecco quando

“Sì all’unione civile, ma noi due non rinunciamo a sposarci”, ha affermato Cecchi Paone svelando di volersi sposare in estate anche se ancora non sa il giorno e il posto esatto.

“Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze”, continua l’ex naufrago de l’Isola dei Famosi.

Cecchi Paone ha confessato anche di voler adottare Melissa, la figlia di Simone:

Anche per questo ci sposeremo all’estero. Io e Simone stiamo insieme da più di un anno e Melissa mi chiama già zio. Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia non è possibile. Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero. Melissa vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese. Stiamo tutti bene e siamo sereni. Anche grazie a Simone ho scoperto che posso dare amore a una piccolina.