“Cristina Scuccia eterosessuale?”, ecco la risposta di una ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia ha catturato l’attenzione degli estimatori de L’Isola dei Famosi per via della “persona” misteriosa che l’attendeva fuori dal reality show condotto da Ilary Blasi.

Cristina Scuccia eterosessuale? Helena Prestes risponde

La ex suora, nel corso della sua avventura in Honduras ha fatto numerosi appelli nella speranza di poter ricevere un “segno” da questa persona ma, nonostante i messaggi a distanza, non è arrivata alcuna rassicurazione.

Helena Prestes, tornata a Milano dopo le dinamiche de L’Isola, ha chiacchierando con i suoi follower e, tra le tante domande anche un paio su Cristina e la sua sessualità:

Cristina Scuccia è eterosessuale? No, secondo me non lo è.

Nel 2023 è ancora così importante sapete se siamo eterosessuali, gay o cosa caspita vogliamo essere? Io rimango sempre con l’amaro in bocca.

La frecciatina di Helena