Quando si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La celebre coppia intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato del matrimonio e della possibile gravidanza: ecco tutta la verità.

Matrimonio e figli, parlano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

“Io e Ignazio litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto: io sono gelosa, lui è espansivo. Diciamo che io, a volte, ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace”, ha esordito Cecilia Rodriguez.

Anche il fidanzato si è trovato d’accordo:

Siamo una coppia che litiga un sacco, e forse è uno dei motivi per i quali siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi… atti di pace.

E per quanto riguarda il matrimonio, la sorella di Belen ha precisato:

Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo.

Ed Ignazio ha aggiunto perché il matrimonio è “slittato” e quando verrà celebrato:

Sì, aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l’anno prossimo, in primavera. E, come ho detto, ci vivremo per tutta la vita.

Cecilia ha anche smentito la gravidanza svelando di aver preso solamente qualche chilo.