Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser? La foto “parla chiaro”

Cecilia Rodriguez ha passato un po’ di tempo a Trento con il fidanzato Ignazio Moser. Condividendo qualche foto su Instagram, la sorella di Belen ha lanciato un fortissimo indizio: è incinta?

Cecilia Rodriguez è incinta? L’argentina ha postato una serie di scatti in compagnia del fidanzato (e non solo) e, tra una foto e l’altra, la seconda è particolarmente indicativa.

Nell’immagine compaiono un cappellino e delle scarpette azzurre da neonato: che si tratti di un chiaro messaggio per i follower?

Lo scorso novembre 2022 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il fidanzamento ufficiale e, proprio la sorella di Belen aveva parlato del matrimonio:

Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire…per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita.

Prima delle nozze arriverà il tanto atteso bebè? Staremo a vedere!

Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restarlo tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene.