Matrimonio per Annalisa Scarrone che ha sposato Francesco Muglia lo scorso giovedì ad Assisi. Sabato 1 luglio la coppia ha festeggiato l’unione con una cerimonia civile a Tellaro in compagnia di vip e amici stretti.

Matrimonio Annalisa e Francesco Muglia: ecco le prime foto

Successivamente Annalisa e Francesco hanno festeggiato in spiaggia. Per i novelli sposi è stata scelta una location esclusiva in Liguria, ecco il video con le prime foto del matrimonio.

Invitati al matrimonio: i volti vip

Tra i tanti invitati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Rovazzi e Alessandra Amoroso. Attesi Chiara Ferragni e Fedez che in questi giorni sono a Portofino.

Pronta una band che ha aperto le danze nel locale esclusivo. Tappeti e cuscini sulla sabbia hanno reso l’atmosfera esotica ed informale, Annalisa è apparsa bellissima in un abito corto di pizzo bianco che troverete in questo articolo.

Matrimonio Annalisa e Francesco Muglia: ecco la foto del bacio https://t.co/grYaKODaYI#annalisa — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 2, 2023

L’abito da sposa di Annalisa e le prime parole dopo il matrimonio con Francesco Muglia – FOTO #annalisa #amici https://t.co/20R7dbIUTM — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 1, 2023