Lo scorso giovedì 29 giugno, Annalisa ha sposato il compagno Francesco Muglia in una cerimonia blindatissima e super segreta che ha avuto luogo ad Assisi. Un matrimonio atteso per l’1 luglio ma anticipato in gran segreto, beffando così i paparazzi in attesa di poter cogliere possibili dettagli sull’abito da sposa e sugli invitati.

L’abito da sposa di Annalisa e le prime parole

Il quotidiano Il Messaggero era riuscito a raccogliere qualche dettaglio ed indiscrezione e proprio rispetto all’abito da sposa di Annalisa aveva azzardato ad un vestito firmato Dolce & Gabbana. La cantante infatti, nell’ultimo anno ha sempre scelto questo brand per le occasioni importanti.

Nelle passate ore è arrivata la conferma, in perfetto stile Annalisa. La cantante ha infatti postato l’abito indossato per il matrimonio, ed ha scritto le sue prime parole dopo il grande giorno:

Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023

Annalisa non ha aggiunto altri dettagli, né ha taggato il neo marito Francesco Muglia (lui, di contro, non ha postato nulla), ribadendo così la loro volontà di riservatezza.