Si chiama Francesco Muglia il neo sposo e marito di Annalisa, con il quale la cantante di Mon Amour è convolata a nozze lo scorso giovedì 29 giugno. Oggi la coppia si ritroverà per una festa Vip tra amici in Liguria. Un matrimonio celebrato nella massima riservatezza ed alla presenza di amici e familiari, circa una ottantina.

Francesco Muglia, chi è il neo marito di Annalisa

Francesco Muglia è un uomo ben distante dal mondo dello spettacolo. Sposato con Annalisa ad Assisi nel massimo della loro riservatezza, come spiega Il Messaggero l’uomo arriverebbe da tutt’altro mondo rispetto a quello della cantante ligure.

Ma chi è il “mon amour” che ha rubato il cuore di Annalisa? Nato il 23 luglio 1980 a Padova, Francesco Muglia ha due fratelli e una sorella. Il padre era impiegato di banca mentre la mamma è rimasta a casa a crescere i figli.

Terminate le scuole dell’obbligo si è iscritto alla facoltà di Lettere del Bo e dopo la laurea ha studiato all’Università di Stoccolma. Ha acquisito la specializzazione in marketing e comunicazione e ora è vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale. Alle spalle si lascia tuttavia i lavori in importanti compagnie.

Il luogo scelto per il matrimonio, Assisi, non è affatto casuale dal momento che Muglia è molto amico di uno dei frati francescani. Tante le cose in comune con Annalisa: il manager 43enne condivide con lei la grande passione per il vino e la musica. L’uomo è infatti è diplomato al Conservatorio dove si è dedicato allo studio dell’organo.