Massimo Ranieri, incidente sul palco: come sta? Trasportato in ospedale

Paura per il cantante Massimo Ranieri, vittima di un incidente sul palco del teatro Diana di Napoli, durante lo spettacolo musicale “Sogno o son desto”. L’artista 71enne sarebbe caduto dal palco battendo la testa.

Massimo Ranieri caduto dal palco: come sta

Come sta Massimo Ranieri dopo lo spaventoso incidente sul palcoscenico del teatro napoletano? L’artista sarebbe caduto anche se non è ancora chiara la dinamica: non si sa infatti se l’incidente sia stato dovuto ad un malore o ad una distrazione.

La direzione del teatro avrebbe prontamente allertato il 118 intervenuto sul posto. L’incidente sarebbe accaduto poco dopo le ore 21 e dopo circa 15 minuti dall’inizio dello spettacolo Ranieri si sarebbe avvicinato troppo al bordo del palco, cadendo rovinosamente.

Paura presso il pubblico che per facilitare le operazioni di soccorso è stato fatto allontanare e lo spettacolo è stato annullato. L’artista sarebbe stato portato via in ambulanza accompagnato dall’applauso del pubblico.

Secondo quanto reso noto da Fanpage.it, Massimo Ranieri sarebbe stato ricoverato al Cardarelli dopo aver battuto la testa ma sarebbe sempre rimasto cosciente in ambulanza. Il suo staff fa sapere che la situazione è “sotto controllo”.