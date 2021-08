Coppia scoppia dopo Uomini e Donne? Entrambi confermano la crisi

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono già in crisi dopo Uomini e Donne. Per la coppia che si è formata durante l’ultima parte del dating show pare esserci aria di tempesta.

Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui.

Queste le parole di Vanessa Spoto evidenziando un certo momento di crisi nonostante non ci sia una rottura ufficiale.

Anche l’ex tronista è intervenuto prima con un post su Instagram:

Raramente scrivo i miei pensieri, come sto e ciò che provo in questo momento. L’ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa. Ci sentiamo presto.