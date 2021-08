Gemma Galgani si è rifatta il naso? Sono settimane, ormai, che gira incessantemente questa indiscrezione in attesa dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne.

Gemma Galgani si è rifatta il naso prima di Uomini e Donne?

La dama, infatti, proprio in questi giorni ha preferito non mostrarsi in viso oppure coprirsi con la mascherina tanto da fare ipotizzare un possibile ritocchino dopo l’intervento ai denti e il lifting al viso.

La pagina Facebook “La Velenosa” ha prontamente risolto l’arcano mostrando uno scatto recente di Gemma che la mostra proprio come prima:

La nostra affezionata follower è nello stesso posto in cui è Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, al parco della Tesoriera a Torino. Gemma è con un’amica e, nonostante togliesse poco la mascherina sembra, come potete vedere, che le voci secondo le quali si sarebbe rifatta il naso non siano vere.

Mistero risolto!

Quando inizia il dating show?

La nuova stagione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi andrà in onda a partire dal 13 settembre 2021, alle ore 14:45 come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Il dating show sarà visibile pure in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e in replica all’ora di cena su La5.