Chi sono il marito e la figlia di Francesca Chillemi?

Chi sono il marito e la figlia di Francesca Chillemi? La talentuosa attrice italiana originaria di Messina, ha una vita privata interessante e appassionante. Ecco alcuni dettagli aggiornati al 2024.

Francesca è nata il 25 luglio 1985, quindi ha 36 anni. Nonostante le voci di gossip, l’attrice non è sposata. Tuttavia, ha una relazione con Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio di moda Diesel.

Stefano è nato il 1° giugno 1979 in provincia di Vicenza. È un uomo di successo, brand manager di Diesel e coinvolto in collaborazioni con altri marchi come Ducati e Adidas.

È anche l’Amministratore Delegato di Red Circle Investments, una società di investimento creata dalla famiglia Rosso.

Francesca e Stefano hanno una figlia di nome Rania, nata il 22 febbraio 2016. Per stare con il compagno la Chillemi si è trasferita a New York.

La carriera di Francesca è stata altrettanto brillante.

Dopo aver vinto il concorso di Miss Italia nel 2003, ha lavorato come modella e ha poi fatto il suo ingresso nel mondo della televisione.

Ha recitato in numerose fiction di successo, tra cui “Un medico in famiglia 4”, “Squadra Antimafia”, “Il Commissario Montalbano” e “Che Dio ci aiuti”.