Marito e figlia di Diletta Leotta: ecco chi sono Loris Karius e Aria

Marito e figlia di Diletta Leotta: chi sono? La conduttrice di DAZN che ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e la sua simpatia, è diventata mamma per la prima volta il 16 agosto 2023, lo stesso giorno del suo compleanno. La bimba si chiama Aria e il padre è Loris Karius, il portiere tedesco del Newcastle.

Chi sono Loris Karius e Aria: marito e figlia di Diletta Leotta

La relazione tra Diletta e Loris è iniziata da poco più di un anno. La coppia si è conosciuta a inizio 2022, quando il portiere giocava in prestito al Besiktas, in Turchia.

Da allora, i due hanno vissuto una storia d’amore a distanza, tra Milano, dove Diletta Leotta lavora, e l’Inghilterra, dove Loris si è trasferito a gennaio 2023.

La gravidanza di Diletta è stata annunciata a marzo 2023, con un post su Instagram in cui la conduttrice mostrava il suo pancione e scriveva: “Siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande”.

L’istinto materno della Leotta l’ha portata a scegliere il nome Aria, che in albanese significa “d’oro”, in indiano “nobile” e in greco “colei che è devota ad Ares”.

