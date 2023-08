Diletta Leotta è diventata mamma nel giorno del suo compleanno: ecco come si chiama la figlia avuta da Loris Karius

Compleanno speciale per Diletta Leotta: proprio nel giorno in cui spegneva le sue prime 32 candeline, la giornalista sportiva è diventata mamma della bambina frutto dell’amore con il portiere del Newcastle Loris Karius. La piccola, nata al San Raffaele di Milano si chiama Aria.

Diletta Leotta è diventata mamma

La coppia, al settimo cielo, ha postato la prima foto dopo il parto insieme alla piccola Aria. Solo qualche giorno fa Diletta Leotta, ormai prossima al parto, aveva postato uno scatto dalla sua Sicilia salutando il nuovo giorno.

Nella prima foto social da mamma e papà, la Leotta ed il compagno hanno scritto:

Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere.

In merito al nome Aria, a quanto pare la scelta è avvenuta solo dopo la nascita come aveva spiegato la giornalista qualche tempo fa in una intervista:

Il nome? Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto.

Era il 24 marzo scorso quando la coppia aveva annunciato la gravidanza della Leotta:

Esplodiamo di gioia, presto saremo in tre.

Era poi seguito un mese dopo il consueto gender reveal party, in cui avevano annunciato l’arrivo di una bambina.