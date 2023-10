Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. È nata a Napoli il 21 febbraio del 1980, ma è cresciuta ad Aversa. Ha partecipato al concorso Miss Italia nel 1999 come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme: scopriamo chi è il marito e quanti figli hanno.

Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo: Carlo Alberto e Cora sono i loro figli

La sua carriera televisiva ha avuto inizio come valletta di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?. Da allora, ha collaborato intensamente con RaiUno nel ruolo di inviata in show popolari come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Nel 2003, Caterina Balivo ha ottenuto alcune piccole parti nel mondo del cinema, dei fotoromanzi e del teatro. Ha condotto vari programmi televisivi tra cui Detto Fatto e Vieni da me su Rai1.

Nel 2014, ha sposato l’imprenditore e manager finanziario Guido Maria Brera.

Guido Maria Brera è un dirigente d’azienda e scrittore italiano, noto per il suo ruolo di Chief Investment Officer per l’asset management di Kairos Partners SGR S.p.A.

Ha iniziato la sua carriera nel 1994 nel Gruppo Fineco come gestore del fondo Cisalpino Bilanciato e del fondo Cisalpino Indice. Nel 1999, è diventato co-fondatore e amministratore del gruppo Kairos. Quindi, mentre non è un economista di formazione, ha una vasta esperienza nel settore finanziario e dell’investimento.

Guido Maria Brera e Caterina Balivo si sono sposati il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Hanno due figli insieme: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata il 16 agosto 2017.