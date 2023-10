Carolyn Smith è una ballerina, coreografa e conduttrice TV, nota per la sua partecipazione a varie trasmissioni televisive, tra cui Ballando con le stelle in partenza il 21 ottobre con la nuova edizione: scopriamo chi è il marito e se hanno dei figli e come sta dopo il tumore.

La conduttrice è molto riservata sulla sua vita privata, ma sappiamo che è sposata con Ernestino Michielotto e non hanno figli. La coppia si è sposata nel 1997.

Michielotto è un ballerino e coreografo, e i due si sono conosciuti durante gli anni in cui entrambi partecipavano alle competizioni di ballo.

La coppia è molto unita e felice, e Carolyn Smith ha dichiarato più volte che il marito è il suo grande amore. La giudice di Ballando con le Stelle ha dichiarato di aver scelto di non avere figli, perché non voleva rinunciare alla sua carriera e alla sua libertà:

Nel 2015, Carolyn Smith è stata colpita da un tumore al seno. La coreografa ha subito un intervento chirurgico e un ciclo di chemioterapia, e ha poi iniziato un percorso di fisioterapia.

La coreografa ha dichiarato di aver affrontato questa difficile prova con forza e determinazione, grazie al sostegno della sua famiglia e dei suoi amici:

Come sta oggi Carolyn Smith dopo il tumore? Lo scorso luglio ha raccontato su Instagram il suo ritorno in ospedale per la chemio:

Buongiorno, è da un po’ di tempo che non posto per un semplice motivo… Non me la sentivo perché non è stato il periodo migliore della mia vita. Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po’, riflettere il più possibile sulle mie fragilità. A volte si deve toccare il fondo per ripartire con nuove idee e con una nuova energia.

Come sapete io non mollo mai. Anche se mi è passato per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci interiori. Era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo del tempo per me. Starò a casa per mangiare bene, fare esercizi giornalieri, passare del tempo di qualità con la mia famiglia.

Ho ancora due viaggi di lavoro da fare. Uno a Parigi e l’altro a Londra… Poi Padova (casa) e Roma per la chemioterapia. Voi cosa fate di bello in questa estate? Vi voglio bene. Buona giornata.