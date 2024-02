Benedetta Parodi, nota conduttrice televisiva e appassionata di cucina, ha una vita familiare ricca e affettuosa. Dal luglio 1999, è sposata con il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa. Insieme hanno formato una famiglia speciale, arricchita dalla presenza dei loro tre figli: Matilde, Eleonora, e Diego.

Marito e figli di Benedetta Parodi: chi sono?

Matilde Caressa: La primogenita, nata il 5 settembre 2002, ha studiato all’Istituto Parini di Milano, dove ha conseguito la maturità classica.

Matilde ha una passione per la musica e la cucina. È già una star su Instagram e ha guadagnato molti follower dopo essere stata complice delle Iene in uno scherzo alla madre.

Bella come la mamma Benedetta e simpatica come il papà Fabio, sembra che voglia sfondare nel mondo dello spettacolo come cantante.

Eleonora: La secondogenita della coppia è bionda e bella proprio come la sorella. È nata il 20 ottobre 2004 e sembra decisa a seguire le orme della sua mamma.

Eleonora si diverte a preparare deliziose ricette nella cucina di casa Parodi-Caressa.

Diego: Il più giovane della famiglia, nato il 21 luglio 2009, Diego è cresciuto ed è identico al papà Fabio Caressa fin da quando era un bambino.

La somiglianza tra i due è notevole. Benedetta Parodi ha un legame fortissimo con i suoi figli, ma non è una mamma severa. Ama mostrarli anche su Instagram, dove compaiono anche le sue amate ricette.

