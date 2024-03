Marito e figli di Alessandra Mussolini: ecco chi sono

Chi sono il marito ed i figli di Alessandra Mussolini? Mauro Floriani è l’uomo che ha condiviso la vita con la celebre politica e attrice italiana. Nel 1989 si sono uniti in matrimonio, e da questa unione sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano.

Mauro Floriani, nato a Roma nel 1961, ha conseguito la laurea all’Università di Trieste e successivamente ha frequentato la business school di Losanna.

Ha ottenuto un master alla Bocconi e una seconda laurea in scienze economiche all’Università Tor Vergata di Roma.

La sua storia d’amore con Alessandra Mussolini ha superato anche momenti difficili.

Nel 2014, la coppia ha affrontato una crisi a causa del coinvolgimento di Floriani nel caso delle “baby squillo” dei Parioli.

Tuttavia, Mauro Floriani è riuscito a uscirne pagando una multa di 1800 euro. Attualmente gestisce un ristorante insieme alla moglie a Roma.

Alessandra Mussolini ha dichiarato:

Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona. Perché sono rimasta con lui? Vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te.

Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?