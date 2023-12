Marcella Bella, una delle icone più amate della musica italiana, è conosciuta non solo per la sua voce unica e il suo talento musicale, ma anche per la sua vita familiare: scopriamo delle informazioni sul marito ed i figli.

Marcella Bella: chi sono il marito ed i figli della cantante

Marcella Bella è sposata con l’imprenditore milanese Mario Merello. Si sono conosciuti nel 1979 e, dopo dieci anni di fidanzamento, si sono sposati nel 1989.

Mario Merello, pur non essendo del mondo dello spettacolo, ha sempre sostenuto la carriera di Marcella, dimostrando un amore e un sostegno incondizionati.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). Ognuno di loro ha seguito un percorso di vita diverso, ma tutti hanno ereditato l’amore per la musica dalla madre.

Giacomo, il primogenito, ha seguito le orme della madre nel mondo della musica. Carolina, la seconda figlia, ha scelto un percorso diverso, dedicandosi agli studi.

Tommaso, il più giovane, ha mostrato un grande interesse per la musica e l’arte, ma ha scelto di mantenere un profilo basso.

Le parole sul marito a Verissimo

Marcella Bella parla a Verissimo dell’amore per il marito Mario Merello, conosciuto nel 1979 e sposato nel 1989. “Festeggeremo presto 45 anni insieme”, afferma la cantante che con il marito ha avuto i figli Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992).

Marcella Bella svela anche il segreto di un amore così duraturo: “Il nostro è un rapporto ancora vivo. Ci cerchiamo in continuazione. Per esempio io, che sono vulcanica, faccio ancora la gelosa, ci sono i battibecchi. Tra noi c’è sempre quel gioco amoroso, che di solito c’è i primi anni”.