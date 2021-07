Perché Maria De Filippi non è sui social: il confronto con Chiara Ferragni

Maria De Filippi intervistata tra le pagine del settimanale Oggi ha svelato per quale motivo non è presente sui social network citando anche Chiara Ferragni, la regina di tutte le influencer italiane.

Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in televisione, basta! Capisco i social per chi ci guadagna come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia.