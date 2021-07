Per Fedez, quella del Codacons nei suoi confronti è diventata ormai una vera e propria persecuzione. Il cantante non ha più voglia di ironizzare sull’ennesimo attacco dell’associazione e questa volta, attraverso il suo profilo Instagram ha manifestato tutta la sua indignazione ma soprattutto lo sconforto di dover ancora perdere tempo in cause che lo consumano tenendolo lontano dai suoi affetti.

Fedez contro il Codacons dopo il nuovo attacco

Questa volta il Codacons ha contestato la raccolta fondi Scena Unita realizzata a sostegno dei lavoratori dello spettacolo letteralmente messi in ginocchio dalla pandemia. Fedez ha fatto sapere attraverso le sue Instagram Stories che avrebbero chiesto il sequestro immediato dei fondi raccolti.

Avvilito ha spiegato di stare ormai perdendo ogni stimolo nei confronti dell’impegno a favore di progetti benefici. A sostegno del rapper è intervenuta la moglie Chiara Ferragni.

Fedez nella tarda serata di ieri ha postato delle nuove Instagram Stories in cui si è detto rammaricato ed ormai con l’entusiasmo scemato a causa dei continui attacchi del Codacons:

In questi anni ho sempre cercato di esorcizzare ogni causa fatta dal Codacons con un po’ di sana ironia. Ora mi rendo conto che la situazione sta diventando sempre più insostenibile. Passare giornate intere al telefono con gli avvocati significa togliere tempo ai miei figli, alla mia famiglia. Questa cosa mi consuma.

Quindi ha spiegato che l’unica soluzione è quella di citare il Codacons per stalking giudiziario. In questo momento di grande sconforto ovviamente c’è la moglie Chiara al fianco di Federico. La Ferragni ha postato una foto del marito lanciando un appello: