Marco Cucolo ha smarrito la valigia mentre faceva ritorno in Italia. Dopo essere stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi per alcuni problemi di salute, cercando di rientrare a Milano, l’ex naufrago non ha più ritrovato il suo bagaglio.

La news esclusiva è stata lanciata da colleghi di Biccy.it che hanno avuto modo di chiacchierare con Lory Del Santo che, oltre all’indiscrezione sul suo malore, ha confermato questo imprevisto accaduto a Marco Cucolo:

La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e… niente valigia! È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in albergo. Ovviamente è in isolamento e non può vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera de L’Isola dei Famosi, ma a prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito.