La conduttrice Mara Venier ha annunciato il suo ritorno in tv, a Domenica In, in occasione della puntata di domani, 20 giugno, ed ha aggiornato i suoi follower sul suo stato di salute dopo la drammatica operazione ai denti che ha avuto su di lei delle brutte conseguenze.

Mara Venier torna a Domenica In

Attraverso le sue ultime Instagram Stories e dopo qualche giorno di silenzio, Mara Venier ha voluto rendere i suoi follower partecipi delle ultime novità sul suo stato di salute, ed ha svelato:

Amici sono scomparsa per un po’ sono stati giorni molto difficili e molto duri. Volevo dirvi però che io domenica sarò a Domenica In, ritorno in onda. Il problema non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperare molto presto, però voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione.

Commissione Albo Odontoiatri nazionale scrive alla Rai

Intanto, la Commissione Albo Odontoiatri nazionale ha scritto alla Rai dopo il caso di Mara Venier. Come riferisce il portale Odontoiatria33, il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Raffaele Iandolo si è rivolto ai vertici Rai e al Presidente della Commissione di Vigilanza, per dire la sua dopo le esternazioni della conduttrice che dopo una complicanza a seguito di un intervento odontoiatrico si è rivolta ad un chirurgo maxillo-facciale, ringraziandolo pubblicamente con nome e cognome. Per Iandolo si è trattato di un comportamento:

Finalizzato a dare risonanza nazionale alla vicenda personale, con un danno all’immagine per l’intera categoria professionale odontoiatrica (63.580 iscritti) […] Un caso emblematico di strumentalizzazione dei canali TV nazionali.

Nella lettera si legge ancora: