La prima intervista di Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassiè ha rilasciato la sua prima intervista tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Con molta probabilità, visto l’argomento televisivo del settimanale, parlerà anche di “Rinascere”, il film che andrà in onda su Rai1 dopo la scrittura del libro.

Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassiè: la prima intervista

Cosa confesserà Manuel Bortuzzo sulla rottura con Lulù Selassiè? Dopo il freddo e distaccato comunicato stampa, sull’argomento non si è più pronunciato, così come la sua ex fidanzata.

La princess, proprio in queste ore, ha avuto modo di vedersi con Davide Ismaele, grande amico di Manuel. Per gli estimatori, quindi, potrebbe essere un segnale positivo e molti pensano che la Selassiè abbia avuto modo di trovare un conforto fraterno viste le ultime sofferenze.

A tal proposito Lulù ha cliccato “mi piace” ad una serie di commenti su Twitter, offrendo – silenziosamente – una chiara risposta sull’accaduto (visto che più di qualcheduno ha pensato bene di polemizzare sull’uscita con l’amico di Bortuzzo).

A questo punto non ci resta altro che attendere il nuovo numero di Sorrisi per scoprire cosa ha dichiarato Manuel in merito alla rottura con Lulù.