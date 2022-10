Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati. La tiktoker, tramite una diretta su Instagram, ha specificato i motivi della rottura e chi avrebbe preso la decisione di interrompere la storia.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati: ecco il motivo

“Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io. – ha messo in chiaro Angelica durante una diretta su Instagram – Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità per fare copertine”, ha precisato ancora.

La Benevieri ha precisato anche il motivo della rottura:

Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io.

Personalmente, da quello che ho avuto modo di vedere in TV grazie alla passata edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo avrebbe bisogno di imparare a conoscere e voler bene a se stesso prima di gettarsi in relazioni amorose difficili da gestire.

In ultimo, secondo alcuni utenti di Twitter, Lulù e Manuel si starebbero anche lanciando dei messaggi in “codice”: voi cosa ne pensate?

Una volta si usavano i piccioni viaggiatori per messaggiare oggi si usano i cani 😻😻😻#fairylu #manuelbortuzzo ✨🪄🧚‍♀️🧸🪐🖤💜🍒🌈✨🌙 pic.twitter.com/wRbmWVVixw — Caramella03🍭🧚‍♀️ (@Caramella0309) October 20, 2022

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati? Ecco tutti gli indizi – VIDEO https://t.co/JzJRVgZRKN#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 15, 2022