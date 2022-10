Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono già lasciati? Dopo il Grande Fratello Vip e la fine della relazione con Lulù Selassiè, il nuotatore ha voltato pagina fidanzandosi con la tiktoker (che, in più d’una occasione, ha sollevato numerose polemiche per via degli atteggiamenti avuti online).

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati?

Secondo Deianira, Manuel e Angelica si sarebbero già lasciati e lui sarebbe perfino interessato ad un’altra ragazza. La coppia aveva ufficializzato la storia a fine agosto e Bortuzzo si diceva di nuovo sereno.

“Manuel Bortuzzo con gli amici. Secondo voci vicine sembrerebbe che la storia con la tipa sia finita e lui sia interessato a un’altra ragazza”, scrive l’appassionata di gossip.

Sarà vero?

Alcuni tweet con precedenti segnalazioni

Deianira non mi piace ma a questa storia va riconosciuto il merito della schiettezza e sincera verità. Manuel ad ognuno l’amore che si merita il tuo é da copertina di un settimanale! Ostentare ostentare sempre pic.twitter.com/DsAxUG7gDY — Vita amara! (@Amara3Vita) September 9, 2022

Ho visto che hanno mandato una segnalazione a deianira su Manuel in aereo porto con la ex .. magari se so solo incontrati per caso ma pensavo volessero parlarne — Allesia ~ (@AFeverati) August 5, 2022