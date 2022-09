Manuel Bortuzzo torna in Rai: “GF Vip? Non mi sono pentito” e parla del suo approccio con l’amore

Manuel Bortuzzo torna in tv e lo fa su Rai2, nel corso della trasmissione BellaMa’, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Ad introdurre la sua presenza in studio sono state solo le immagini tratte dalle sue ospitate ed interviste Rai.

Manuel Bortuzzo ospite di Pierluigi Diaco

Manuel Bortuzzo è stato definito anche da Pierluigi Diaco una persona speciale. Ma cosa vuol dire per lui essere speciali? L’ex gieffino ha commentato:

Credo che la specialità oggi vuol dire essere normali ed essere se stessi. Vedo tante persone che cercano di essere qualcosa che non sono, a loro dico siate voi stessi.

Manuel si è trovato ad affrontare un pezzo di vita imprevedibile, del tutto legato al caso:

Mi ha insegnato che per quanto tu possa programmare le cose, la vera sfida sta poi nell’imprevisto, bisogna essere sempre pronti a tutto.

Bortuzzo ha poi svelato di suonare il pianoforte da due anni e mezzo:

Ero un batterista da piccolo, ho sempre avuto la passione per la musica, poi dopo l’incidente sono andato in casa di un amico che aveva il pianoforte. Adesso studio musica classica con un maestro.

A Diaco ha svelato in quale mare gli piacerebbe nuotare:

Mi piacerebbe fare una mezza traversata nell’oceano con gli squali.

Il padrone di casa ha fatto notare come nelle varie interviste i suoi colleghi siano soliti raccontare dell’incidente ma senza mai chiedere al giovane ospite come stia oggi e come procede il suo recupero e il percorso di riabilitazione:

Bene, proprio bene. Sono stanco morto. Vado in caserma ad allenarmi dalle 10 alle 13, tutti i giorni minimo 5 giorni a settimana, poi torno a casa e nel pomeriggio ho fisioterapia […] Cosa vedo nel mio futuro? Una grandissima ripresa.

Nel corso della sua ospitata c’è stato pochissimo spazio ai mesi vissuti nella spiatissima Casa del GF Vip. Anche nello spazio legato alle domande del pubblico in studio, la mamma di un figlio con il medesimo problema di Manuel ha commentato riferendosi chiaramente al reality di Canale 5 ma senza mai citarlo: “Sei stato meraviglioso quando ti ho visto nel quotidiano ma c’è ancora tanto da insegnare…”.

Il suo obiettivo? “Essere vivo anche per i miei amici”, ha dichiarato Manuel, che non ha assolutamente parlato di altri sentimenti almeno fino a quando non lo ha incalzato una donna in studio con la domanda: “qual è il tuo approccio con l’amore?”. “Un approccio molto normale, molto genuino, molto semplice, senza grandi cose…”, ha commentato Bortuzzo.

Il sentiment nei suoi confronti è tutt’altro che unanime: il 20.9% è negativo ed a suo dire avrebbe a che fare con il gossip sul suo conto. Ma nulla a che vedere con l’uscita spiacevole della sua nuova fidanzata.

Pierluigi Diaco finalmente ha accennato alla sua partecipazione al GF Vip: perché ha deciso di partecipare? E soprattutto si è pentito? Smentendo papà Franco ha ammesso: