Manila Nazzaro, in attesa di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha detto la sua opinione su Manuela Carriero e Stefano Sirena dopo la loro avventura a Temptation Island.

“La coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena è stata imbarazzante”, svela Manila Nazzaro intervistata tra le pagine del settimanale Mio.

L’ex Miss Italia aggiunge:

Mi viene da pensare che fosse finta. Lei, tradita, lo offende sul fatto che perde i capelli. Lui, tradito, non sembra affatto interessato. Mi ha colpita la mancanza di stima e rispetto che ho visto nelle coppie. Per rimanere insieme deve esserci stima. Io Lorenzo l’ho sempre stimato come uomo, anche nei momenti in cui non eravamo insieme.