L’intervista di Mammucari a Belve andrà in onda oppure no? Ecco la decisione: primi retroscena

Il talk show di Francesca Fagnani, Belve, è noto per le sue interviste incisive, ma quello che è successo ieri con Teo Mammucari ha sorpreso tutti. L’ex conduttore de Le Iene ha interrotto la registrazione e, tra lo stupore del pubblico, ha lasciato lo studio.

Mammucari e l’insofferenza durante l’intervista della Fagnani

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Mammucari avrebbe mostrato segni di insofferenza sin dall’inizio. A disturbare il conduttore sarebbe stato il tono formale con cui la Fagnani gli si è rivolta, passando dal “tu” al “lei”. Questo dettaglio, apparentemente banale, ha dato il via a un clima teso.

Ecco alcune dichiarazioni trapelate: “Ma perché mi dai del lei che prima mi davi del tu?”, avrebbe chiesto Mammucari, già visibilmente irritato.

La situazione è degenerata in pochi minuti. Mammucari ha contestato il tipo di domande rivoltegli, apparendo sulla difensiva e visibilmente contrariato: “Ma che domande mi fai?”, avrebbe replicato, rendendo impossibile proseguire l’intervista.

Dopo circa cinque minuti, lo showman ha deciso di interrompere tutto, pronunciando un netto: “No, guarda basta, me ne vado”.

L’intervista andrà comunque in onda?

Nonostante l’inaspettato abbandono, sembra che l’intervista potrebbe comunque essere trasmessa. Mammucari ha infatti firmato la liberatoria, consentendo alla Rai di mandare in onda il materiale registrato.

Il pubblico tra curiosità e sorpresa

La notizia ha scatenato numerosi commenti sui social, dove i fan dello show si chiedono cosa abbia scatenato realmente l’irritazione di Mammucari. Il conduttore è noto per il suo carattere forte e spesso controverso, ma questa uscita di scena è stata un colpo di scena persino per gli standard di Belve.

Non resta che aspettare la messa in onda dell’intervista per scoprire se sarà possibile intravedere il momento di tensione che ha portato alla sua decisione.