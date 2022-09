Pamela Prati oggi ha ricordato con grande nostalgia la mamma che non c’è più. Salvatora Pireddu, questo il nome della madre, è stata una presenza molto importante nella vita di Pamela, che non ha avuto affatto un’infanzia semplice. Nel corso di una chiacchierata in giardino con Sara Manfuso, la Prati ha svelato alcuni aspetti inediti della sua vita.

Mamma Pamela Prati, il racconto della Vippona

Malgrado le critiche, Pamela Prati ha iniziato poco alla volta ad aprirsi e a confidare la sua infanzia ed il rapporto con la mamma durante una chiacchierata con Sara. Parlando della madre ha ammesso:

Io sento spessissimo il suo profumo, la sento vicino a me e per me è come se fosse mancata purtroppo ieri. Sono ferite sempre aperte.

La mamma di Pamela Prati era una donna molto forte ed ha avuto molte difficoltà nella sua vita:

Lei era una donna meravigliosa che ha sofferto tanto, è stata una grande lavoratrice. Ha sofferto tantissimo per amore, perchè era una donna generosissima. Mia mamma è stata vedova di guerra, è rimasta vedova giovanissima. Poi ha incontrato l’amore della sua vita che era mio padre e ci ha fatto sei figli. Poi mio padre ci ha lasciati e quindi lei con otto figli, pensa te… lei da sola con otto figli ma poi ci hanno messo in collegio dove sono stata per 6 anni e lei dopo ha lavorato, lavorato, lavorato… quanto ha lavorato! Veniva una volta al mese in collegio a trovarci e coccolarci, a portarci da mangiare. Io vedevo quest’ombra e sentivo il suo profumo e le sue carezze ma ero molto piccola, avevo appena due anni e poi lei ha dovuto fare una fatica enorme per poterci riprendere con lei ma l’ha fatto.

Quindi ha proseguito nei suoi ricordi: