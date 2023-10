La malattia di Wanda Nara: leucemia? Ecco di cosa si tratta

Wanda Nara ha parlato apertamente della sua malattia. Nonostante i problemi di salute, si sta impegnando con gli allenamenti nella sala prove di Ballando con le stelle. Scopriamo tutti i dettagli di ciò che le è accaduto.

La malattia di Wanda Nara: ecco di cosa si tratta

L’argentina ha confessato che soffre di una malattia che l’ha colpita in estate. Secondo il giornalista Jorge Lanata, Wanda soffrirebbe di leucemia, ma lei non lo ha mai confermato: “Un giorno lo dirò, anche per aiutare chi ha lo stesso male. E se lo tengo per me è pure per non essere compatita. Anche perché riesco a fare una vita normale, per ora”.

In un’intervista con il giornalista argentino Ángel de Brito, ha rivelato che è ancora sotto shock e sta cercando di prendere coscienza di ciò che le è accaduto:

Ho dovuto fare 5 esami e tutto indica che potrebbe essere una di queste cose. Ma non è stato possibile confermarlo al cento per cento e, per non sbagliare con le cure, vogliono essere il più precisi possibile.

Wanda Nara si è raccontata sulle pagine del settimanale Oggi:

Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo.

Nonostante la sua malattia, Wanda Nara ha deciso di partecipare allo show “Ballando con le Stelle” per mandare un messaggio di normalità ai suoi 5 figli.