La malattia di Cesara Buonamici, tumore al seno e problema all’occhio

Cesara Buonamici è stata colpita da una malattia all’occhio nota come nevralgia del trigemino. Nel 2006, la giornalista e celebre conduttrice del Tg5, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza, durante la quale per un certo periodo dovette presentare le notizie con un occhio praticamente socchiuso. Poi, ospite di Verissimo, la celebre giornalista ha anche confessato di aver avuto un tumore al seno.

La Buonamici fu affetta da una patologia famosa come nevralgia del trigemino, una condizione neuropatica che causa un dolore acuto e lancinante, spesso descritto come una sensazione simile a una scossa elettrica.

Nonostante questa difficile situazione, l’opinionista del Grande Fratello non si assentò mai dal lavoro.

Il suo medico le somministrò un anestetico che temporaneamente bloccò il suo occhio colpito. Ciò suscitò la curiosità dei telespettatori, che iniziarono a chiedersi cosa le fosse successo, dando vita a un dibattito mediatico.

Tuttavia, fu la stessa conduttrice a porre fine alle speculazioni sulla sua salute, pubblicando un video in cui spiegava:

Ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, la nuova opinionista del Grande Fratello ha svelato di aver superato un tumore al seno, raccontando la sua dolorosa esperienza:

Ho avuto un tumore al seno, per fortuna preso molto in tempo. La malattia è qualcosa che ti cambia… vedi da vicino che soffriamo in tantissime quindi faccio del mio meglio per supportare tutte le iniziative che parlano di controllo e prevenzione perché io mi sono salvata così: facendo controlli ravvicinati che danno risultati meravigliosi perché ti cambiano davvero la vita.