Grave lutto per Simona Ventura. La conduttrice piemontese ha condiviso sui social il ricordo di Sabrina, una sua cara amica che l’ha lasciata da poco: “Per sempre così”, scrive SuperSimo pubblicando una foto insieme.

Lutto per Simona Ventura: “Ciao Sabri, grazie per la tua voglia di vivere”

Simona Ventura ha voluto ricordare l’amica morta dedicandole dolci parole di affetto e dolore:

Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere. Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi.