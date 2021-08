Grave lutto per Rebecca De Pasquale, amatissima ex concorrente della 14esima edizione del Grande Fratello. L’opinionista di Barbara d’Urso ha recentemente perso l’adorata mamma.

Con un messaggio condiviso sui suoi profili social ufficiali, Rebecca De Pasquale ha dato il doloroso annuncio, svelando che la donna è morta improvvisamente per colpa di una ulcera:

Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, a nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole: riguardati non farmi stare col pensiero. Mamma bella Bettina guardami da lassu, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una brutta ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò vero?

Tanti i messaggi di cordoglio per Rebecca tra cui spicca quello di Lucia Bramieri:

Tesoro non ci posso credere . Mi dispiace tantissimo ti faccio le mie condoglianze anche se queste sono solo parole. Solo tu puoi conoscere il dolore del tuo cuore in questo momento. Il Signore però in ogni momento difficile e di dolore non ci lascia soli e ti aiuterà a trovare pace e consolazione. Ti abbraccio e una preghiera per mamma Bettina.