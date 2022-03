Lulù Selassiè detta la moda sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Questo pomeriggio, infatti, anche Ida Platano di Uomini e Donne ha sfoggiato i mitici codini a “cipolla” della princess.

Lulù Selassié dopo il GF Vip detta la moda e “sbarca” a Uomini e Donne

E così, dopo Giacomo Urtis “lullizzato” subito dopo la sua eliminazione e Andrea Pucci alle prese con l’imitazione della princess, Lulù Selassiè sta dettando legge nel mondo della moda e “sbarca” a Uomini e Donne.

Andrea Pucci, comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano ( o semplicemente lo zio di Lulù) pic.twitter.com/QWUIYNrJNC — Fairylu (@GiorgiaLoren) March 12, 2022

Ida Platano si è presentata nello studio del dating show con un’acconciatura identica a quelle che sfoggia la Selassiè sia dentro che fuori la Casa del GF Vip.

Ida con la stessa acconciatura di Lulu fairy #uominiedonne — (@marabonaiti) March 21, 2022

lulù fairy ha rivoluzionato anche la capigliatura di ida platano io scioccata#uominiedonne #fairylu pic.twitter.com/kJvyrZ02l5 — (@Marti__80) March 21, 2022

L’idea delle lentiggini

Lulù Selassiè detta moda anche per quanto riguarda il makeup. E, proprio per questo motivo, ha spiegato a Silvia Toffanin come è nata l’idea delle lentiggini: