Il party per il compleanno di Lulù Selassiè è diventato un “caso”. Dopo la ricostruzione di the pipol gossip che parla – addirittura – di “scandalo”, anche Fanpage ha chiesto informazioni all’hotel che ha ospitato il party, al manager delle sorelle e perfino ad Alex Belli.

Il party di Lulù Selassiè: contattato l’hotel, il manager e Alex Belli

L’hotel che ha ospitato il party delle Selassiè è il Gold Tower Lifestyle. “Non vogliamo entrare nel merito. – ha fatto sapere Marco Zuppetta, direttore della struttura – Abbiamo ospitato con piacere l’evento. È nella nostra natura fornire il miglior servizio possibile a prescindere dal tipo di ospite o dagli accordi presi”.

La struttura svela di avere ospitato con piacere l’evento, a prescindere dal numero di invitati presenti (personalmente non noto disappunto come evidenziato da the pipol gossip che parla di “caos con la proprietà dell’hotel”).

Fanpage.it ha anche raggiunto l’agente delle sorelle Selassiè:

Quando c’ero io, che sono arrivato prestissimo, c’era solo Federica Calemme. Poi sono andato via, non so chi altro sia arrivato.

Lulù Selassiè ha fatto sapere di non avere intenzione di commentare l’accaduto.

In ultimo, sempre FanPage, ha contattato Alex Belli che ha smentito la voce sugli invitati che avrebbero dato “buca”:

Ieri sera avevo la prima della band a Riccione. Certo che ero stato invitato, voglio un sacco di bene a quelle piccolette. Eravamo a Mykonos insieme fino a ieri. È che proprio siamo in giro come delle trottole. Gli invitati le avrebbero dato buca? Ma no, poverina, ma non è vero. È che in questo periodo estivo siamo tutti impegnati. Parlo per me ma sono certo che le vogliamo tutti bene.

A questo punto contattiamo pure i servizi segreti, sua santità e Topo Gigio e chiudiamo la faccenda.

Ma dov’è finito il gossip spensierato che tanto ci piaceva? Davvero vogliamo “crocifiggere” una ragazza di 24 anni che ha festeggiato il suo compleanno?

Che amarezza.