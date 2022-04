Lulù Selassiè è intervenuta con una diretta su Instagram confermando la rottura con Manuel Bortuzzo (che ha voluto dare l’annuncio con un comunicato stampa).

Lulù Selassiè conferma la rottura con Manuel Bortuzzo

Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione. Non è colpa mia e nemmeno colpa di Manu ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di mettersi in mezzo. Ovviamente non persone della mia famiglia. Appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole.

Lulù ha concluso:

E a tutti quelli che dicono che si sapeva che sarebbe andata cosi, assolutamente no perché noi in queste ultime due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che queste situazioni pesanti e quello che dicevano le persone non ci toccasse. Per andare oltre, perché il nostro amore era più forte.

Il comunicato stampa

In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori.

Così Manuel ha annunciato la fine della storia d’amore con Lulù Selassié. L’ex nuotatore ha aggiunto: