Della vita privata di Bianca Berlinguer si conosce molto poco essendo un volto riservato e discreto. Cosa sappiamo dei suoi figli e del marito? Dal 5 settembre debutta su Rete4 con “E’ sempre Cartabianca” e l’attenzione sulla sua persona è molto alta.

Chi è Luigi Manconi, il marito di Bianca Berlinguer: carriera e malattia

La giornalista è da sempre lontana dalle dinamiche del gossip. Per questo motivo conosciamo ben poco della sua vita privata. Si è sposata due volte e la prima è avvenuta tanti anni fa con il collega giornalista Stefano Marroni.

Successivamente la Berlinguer si è sposata con il senatore Luigi Manconi, suo attuale marito.

Del primo marito Stefano Marroni si conosce poco. Sappiamo che lavora come giornalista ed in passato è stato anche vicedirettore del TG2 e per molto tempo è stato inviato del quotidiano La Repubblica.

Dal secondo marito Luigi Manconi, invece, Bianca Berlinguer ha avuto la sua unica figlia, Giulia, nata nel 1998.

Luigi Manconi è nato a Sassari il 21 febbraio 1948 sotto il segno dei pesci. Laureato in Scienze Politiche, è anche docente di Sociologia. In passato si è occupato di politica ma è pure uno scrittore ed un giornalista.

Oltre a Giulia, ha altri due figli: Davide e Giacomo, nati da una precedente relazione.

La malattia

Quale malattia ha il marito della Berlinguer? Luigi Manconi dal 2007 è ipovedente a causa di tre diversi fattori: miopia, glaucoma e distacco della retina.